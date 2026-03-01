Frédéric Journès : "La priorité absolue est la sécurité des Français en Israël"

L’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a appelé dimanche soir les ressortissants français à suivre strictement les consignes du Commandement du front intérieur, alors que la situation sécuritaire reste tendue. « La priorité, c’est votre sécurité. Même si cela peut être impressionnant ou contraignant, il faut respecter les instructions et se rendre dans les abris lorsque les sirènes retentissent », a-t-il insisté.

Concernant d’éventuelles options de rapatriement vers la France, l’ambassadeur a indiqué que les autorités françaises travaillaient « au plus haut niveau » afin de définir les solutions qui pourraient être proposées aux Français souhaitant quitter le pays. Il a précisé que des annonces plus détaillées interviendraient dès que les dispositifs seraient finalisés.

Dans l’immédiat, il invite tous les Français de passage à s’inscrire sur la plateforme « Fil d’Ariane », accessible en ligne, afin de permettre aux services consulaires de disposer de leurs coordonnées et de les contacter individuellement lorsque des solutions de départ seront mises en place.

Un numéro d’urgence a également été activé pour les Français en Israël : le 03 766 17 17. Le consulat général de France à Tel-Aviv, situé à la tour Sonol, reste ouvert pour les situations urgentes, de 10h à 14h en semaine et de 10h à 12h30 le vendredi.

Enfin, l’ambassadeur a assuré que les services consulaires, en coordination avec des associations locales, se mobilisaient pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, notamment sur le plan économique, en attendant d’éventuelles solutions de sortie du territoire.