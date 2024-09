Netanyahou pourrait boycotter Guterres lors de l'Assemblée générale de l'ONU dans deux semaines

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas encore demandé à rencontrer le Secrétaire général de l'ONU lors de l'Assemblée générale prévue dans environ deux semaines. Cette décision inhabituelle serait motivée par l'insatisfaction d'Israël face aux actions et déclarations du Secrétaire général depuis le début de la guerre, a rapporté la radio publique israélienne jeudi matin.

Une rencontre entre le Premier ministre israélien et le Secrétaire général des Nations Unies est une tradition bien établie lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Cette pratique diplomatique s'est maintenue l'année dernière, avec un entretien entre Benjamin Netanyahou et Antonio Guterres, l'actuel Secrétaire général. Le porte-parole du Secrétaire général, Stephane Dujarric, a déclaré à la radio israélienne : "Si le Premier ministre demande une réunion, le Secrétaire général rencontrera le Premier ministre, comme le Secrétaire général rencontrera tout chef de délégation qui demande une réunion." Cette déclaration suggère que le bureau de l'ONU n'a pas non plus l'intention de demander une réunion.

Au cours de l'année écoulée, les tensions se sont accrues entre Israël et le Secrétaire général de l'ONU. Quelques jours après le massacre du 7 octobre, Guterres avait déclaré : "Le massacre ne s'est pas produit dans le vide, car les Palestiniens sont sous une occupation étouffante." Il a également décidé de ne pas inclure le Hamas dans la liste des violences sexuelles et s'est abstenu de condamner l'attaque de missiles et de drones iraniens contre Israël en avril 2024.

Ces déclarations et actions ont suscité un fort mécontentement en Israël. Le refus apparent de Netanyahou de demander une rencontre avec Guterres marque ainsi une rupture significative avec la pratique diplomatique habituelle.