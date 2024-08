Netanyahou relance une proposition rejetée pour le couloir de Netzarim

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à l'équipe de négociation israélienne de présenter au Caire un plan précédemment rejeté concernant le couloir de Netzarim à Gaza. Cette proposition, écartée il y a plusieurs mois, prévoit le creusement de tranchées traversant le couloir.

Selon des sources sécuritaires, l'équipe de négociation s'est fermement opposée à cette idée, mais Netanyahou a insisté pour qu'elle soit transmise aux médiateurs, qui l'ont immédiatement rejetée. Un responsable impliqué dans les négociations a déclaré : "Ceux qui pensent que résoudre un point mènera à un accord ne comprennent pas que Netanyahu trouvera toujours un autre obstacle."

Le plan proposé consiste à creuser des tranchées traversant les routes qui coupent le couloir de Netzarim du nord au sud, empêchant ainsi le passage des véhicules. Les véhicules souhaitant traverser seraient redirigés vers l'est, vers le périmètre, où ils seraient inspectés avant d'entrer dans le nord.

Cette proposition avait déjà été discutée et abandonnée pour diverses raisons, notamment le temps nécessaire à sa mise en œuvre, son impact sur la fonction du périmètre, et surtout le fait qu'elle n'avait aucune chance d'être acceptée par le Hamas ou les médiateurs.

L'insistance de Netanyahou sur cette proposition intervient après un changement de position de Tsahal fin mars. L'armée, qui s'était d'abord opposée à tout retrait du couloir, a finalement donné la priorité à la libération des otages plutôt qu'au contrôle des armes entrant dans le nord de Gaza.

Les négociations au Caire sont décrites par un haut responsable d'un pays médiateur comme une "réanimation artificielle". Les médiateurs ont changé de stratégie, se concentrant sur des points déjà largement résolus plutôt que sur les principales divergences, afin de maintenir une apparence de progrès.

Certains membres des équipes américaine et israélienne estiment que les questions les plus épineuses ne peuvent être résolues que par un plan conjoint des trois pays médiateurs, présenté simultanément à Netanyahou et au leader du Hamas, Yahya Sinwar, comme une "dernière proposition".