"Netanyahou retarde délibérément l'accord et ce n'est pas pour des raisons sécuritaires", dénonce le père de Carmel Gat, otage

Ashel Gat, le père de Carmel Gat, retenue en otage par le Hamas depuis le 7 octobre, a vivement critiqué l'attitude du Premier ministre israélien dans sa gestion de la guerre : "Le public doit le savoir : le Premier ministre retarde sciemment et délibérément un accord qui pourrait être conclu immédiatement. Ce n'est pas une spéculation ou une interprétation journalistique mais une vérité simple et cruelle basée sur le témoignage direct de ceux qui sont impliqués quotidiennement dans les négociations", a-t-il ajouté.

Courtesy of the family

Carmel Gat, 40 ans, était venue rendre visite à ses parents au kibboutz Beeri le week-end du 7 octobre. Ce samedi matin-là, lorsque les terroristes sont entrés dans le kibboutz, sa mère, Kinneret Gat, a été assassinée et Carmel a été enlevée. Depuis, Ashel passe ses jours et ses nuits à lutter pour le retour de sa fille. Ses journées, remplies d'inquiétude et de douleur, sont désormais pleines de colère : "Le Premier ministre prend des mesures concrètes visant à retarder et à reporter l'accord, tout en les présentant au public comme de 'légitimes exigences de sécurité'."

"Alors que tous les professionnels impliqués dans les négociations recommandent de signer l'accord, le Premier ministre a des considérations étrangères qui prolongent la souffrance et causent même la mort des otages. Il est temps de clore cet épisode, de signer un accord et de sauver les otages maintenant."

Getty Images via AFP

Il y a environ deux semaines, après le discours de Netanyahou au Congrès américain, la cousine de Carmel, Carmel Dickman, a été interviewée sur i24NEWS. Elle a également déclaré avoir ressenti que le discours du Premier ministre "visait à justifier la poursuite de la guerre et non à préparer la libération des otages" : Nous espérions que Netanyahou annoncerait la signature d'un accord. Je suis sortie déçue et inquiète."