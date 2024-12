Netanyahou va rencontrer les familles d'otages alors que les négociations progressent

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit rencontrer aujourd'hui des représentants des familles d'otages, une première depuis plusieurs mois. Cette rencontre fait suite à deux lettres publiques envoyées par le quartier général des familles d'otages, réclamant une entrevue avec lui et les membres du cabinet. Le forum "Tikva", opposé à un accord partiel qui n'inclurait pas les 100 otages encore détenus, participera également à cette réunion.

Cette reprise du dialogue intervient alors que le Hamas a diffusé hier une vidéo de l'otage Matan Tzangauker, captif depuis 429 jours. Suite à cette diffusion, Netanyahou s'est entretenu avec Einav Tzangauker, la mère de Matan. Selon un communiqué de son bureau, "le Premier ministre a dit à Einav qu'il comprend parfaitement les terribles souffrances endurées par Matan, tous les otages et leurs familles. Au cours de la conversation, le Premier ministre a précisé qu'Israël agit pour exploiter toute opportunité de faire avancer les négociations".

Dans ce contexte, le consul général d'Israël à New York, Ophir Akunis, a évoqué une possible avancée dans les négociations. "Les Iraniens comprennent que la réalité a changé. L'accord est plus proche que lors des tentatives précédentes", a-t-il déclaré dans une interview à ynet. Ces commentaires surviennent alors que la situation régionale connaît des bouleversements majeurs avec la chute du régime Assad en Syrie.

La dernière rencontre officielle du Premier ministre avec un large forum de familles remontait à juillet, avant son discours au Congrès américain. Netanyahou a assuré qu'il "continuera d'agir avec détermination et par tous les moyens pour ramener à la maison Matan et tous les otages - vivants et morts". Cette rencontre intervient dans un contexte de pression croissante des familles, qui réclament des actions plus décisives pour la libération de leurs proches, alors que les négociations semblent connaître une nouvelle dynamique.