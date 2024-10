Netanyahou et Biden devraient s'entretenir au sujet de l'Iran après des semaines sans communication

Le président américain Joe Biden doit tenir un entretien téléphonique décisif mercredi matin avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour discuter des plans israéliens de frappe contre l'Iran, en représailles à l'attaque de missiles balistiques iraniens sur Israël la semaine dernière, selon trois responsables américains cités par Axios. Cette conversation marquerait le premier contact entre Biden et Netanyahou depuis deux mois.

Mardi soir, Netanyahou a rencontré pendant plusieurs heures des ministres de haut rang et les chefs des agences militaires et de renseignement israéliennes pour décider de l'ampleur et du moment de leurs frappes prévues contre l'Iran, selon deux responsables israéliens.

Ces responsables ont indiqué que la réponse d'Israël sera substantielle, impliquant probablement un mélange de frappes aériennes sur des cibles militaires en Iran et d'opérations secrètes. Israël a également envisagé des frappes sur l'infrastructure pétrolière iranienne, une option à laquelle Biden s'est dit opposé.

Un collaborateur de Netanyahou a déclaré à Axios qu'une fois la décision prise, le dirigeant israélien en informerait Biden. Un responsable américain a ajouté : "Nous voulons utiliser l'appel pour essayer de définir les limites de la riposte israélienne."

Cette annonce intervient quelques heures après l'annulation du voyage du ministre de la Défense Yoav Gallant à Washington, prévu pour mercredi. Netanyahou a informé Gallant ne partirait pas pour les Etats-Unis, tant qu'un appel avec Biden n'aurait pas eu lieu et que le cabinet de sécurité n'aurait pas approuvé les plans d'attaque.

Une source proche du dossier a indiqué que l'appel Biden-Netanyahou avait déjà été programmé avant que le différend entre le Premier ministre et le ministre de la Défense n'éclate.