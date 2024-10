"Retirez immédiatement les soldats de la FINUL du Sud-Liban, ils servent de boucliers au Hezbollah", demande Netanyahou au secrétaire général de l'ONU

Le Premier ministre Netanyahou a publié aujourd'hui une déclaration vidéo dans laquelle il s'est adressé au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a vivement appelé au retrait des soldats de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), citant les blessures récentes subies par plusieurs soldats. "Leur refus de se retirer les met en danger, ainsi que nos soldats. Je m'adresse directement au Secrétaire général de l'ONU : votre refus de retirer les soldats de la FINUL les transforme en otages du Hezbollah", a-t-il déclaré.

Netanyahou a commencé par évoquer le premier anniversaire de la "dure guerre imposée" à Israël, qu'il qualifie de "guerre de résistance contre l'axe du mal iranien". Il a réaffirmé la détermination d'Israël à assurer son avenir et à vaincre ses ennemis. Concernant le Liban, il a déclaré : "Nous avons éliminé Nasrallah et ses dirigeants. Nos soldats héroïques détruisent les armes, les centres de commandement et les tunnels terroristes du Hezbollah. Ils se battent durement pour ramener nos habitants du nord en sécurité chez eux. Nous ne combattons pas le peuple libanais, mais la branche terroriste de l'Iran - le Hezbollah - qui a conquis le Liban."

S'adressant directement à Guterres, Netanyahou a insisté : "Il est temps que vous retiriez la FINUL des bastions du Hezbollah et des zones de combat. Tsahal l'a demandé à maintes reprises, mais s'est heurté à un refus constant, destiné simplement à fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah." Il a exprimé ses regrets pour les dommages causés aux soldats de la FINUL, tout en soulignant que la meilleure façon d'éviter de telles situations est de les retirer de la zone de danger.

Netanyahu a critiqué certains dirigeants européens pour leur pression "au mauvais endroit", suggérant qu'ils devraient plutôt critiquer le Hezbollah pour son utilisation de la FINUL comme bouclier humain, à l'instar du Hamas avec l'UNRWA à Gaza.