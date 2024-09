Netanyahou aurait bien fait échouer un accord sur les otages à Gaza en juillet

Selon un article du journal israélien Yedioth Ahronoth, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait effectivement fait échouer un projet d'accord sur les otages et un cessez-le-feu en juillet, en introduisant une série de nouvelles exigences de dernière minute.

Parmi ces exigences, Netanyahou aurait insisté pour qu'Israël conserve le contrôle de la zone frontalière entre l'Égypte et Gaza, une condition qu'il a depuis présentée comme non négociable. Le journal rapporte également qu'au moins trois des six otages retrouvés morts à Gaza par les Forces de défense israéliennes ce week-end devaient être libérés dans le cadre du projet d'accord de mai - Carmel Gat, Aden Yerushalmi et Hersh Goldberg-Polin.

Une source israélienne familière avec les négociations a déclaré à CNN : "Il y a deux mois, quand il (Netanyahou) a mis les obstacles, il a dit non à l'accord. Les otages sont morts parce qu'il a insisté." La frustration face à ce que beaucoup considèrent comme l'échec de Netanyahu à conclure un accord continue de monter en Israël, avec des manifestations marquant le quatrième jour consécutif de protestations depuis la découverte des corps des six otages.

Lors de la conférence de presse de mercredi, Netanyahu a insisté sur le fait qu'il était toujours prêt à conclure un accord, déclarant : "Le véritable obstacle à la conclusion d'un accord n'est pas Israël, et ce n'est pas moi. C'est le Hamas." Cependant, une source diplomatique familière avec le dossier a déclaré à CNN mercredi qu'il n'y aurait pas d'accord de cessez-le-feu tant qu'Israël et le Hamas ne résoudraient pas le différend concernant le déploiement des troupes israéliennes le long du corridor de Philadelphie.