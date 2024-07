Netanyahou remercie les États-Unis pour leur soutien à Israël dans une tribune publiée dans Jerusalem Post

À l'occasion de la fête d'indépendance américaine du 4 juillet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une tribune dans le Jerusalem Post pour remercier les États-Unis pour "leur soutien indéfectible" à Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas. Cette tribune intervient à point nommé, alors que Joe Biden est de plus en plus chahuté aux Etats-Unis où son leadership est remis en cause, mais aussi critiqué par le premier ministre israélien lui-même qui lui avait publiquement reproché de ne pas lui livrer assez d'armes. Pourtant, à trois semaines de son allocution devant le Congrès américain, Netanyahou semble avoir enclenché une opération séduction.

"En ces temps de crise nationale, alors que le peuple d'Israël mène une guerre sur sept fronts pour sa survie, contre l'Iran et ses mandataires terroristes, il est réconfortant de savoir que, loin d'être seuls, nous avons le soutien de la plus grande démocratie que le monde ait jamais connue", écrit Netanyahou.

(AP Photo/Evan Vucci), File

Le Premier ministre souligne les valeurs communes partagées par Israël et les États-Unis, notamment l'attachement à la liberté et la volonté de se battre pour elle. Il affirme que les Américains ont compris les enjeux de cette guerre après les atrocités du 7 octobre, "pas seulement pour Israël mais pour le monde libre dans son ensemble". Netanyahou pointe, dans sa tribune, l'Iran comme étant à la tête de "l'axe du djihad, du meurtre et de la guerre", considérant Israël et les États-Unis comme leurs "ennemis mortels".

Le Premier ministre israélien affirme aussi que "l'issue de cette guerre n'est pas en question. Nous gagnerons cette guerre. Nous sommes renforcés par la certitude qu'en avançant vers la victoire, nous serons soutenus par notre grand ami, les États-Unis d'Amérique."