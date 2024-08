Noa Argamani, ex-otage : "A chaque nuit qui passait, j'étais convaincue que c'était la dernière" (vidéo)

L'ex-otage du Hamas Noa Argamani, libérée en juin, a pris la parole au sommet du G7 au Japon, afin d'interpeller la communauté internationale sur le sort des personnes enlevées.

"Je suis arrivée à Gaza avec des blessures sur tout le corps, et personne ne m'a jamais soignée", a t elle dit. "A chaque nuit qui passait, j'étais convaincue que c'était la dernière. Ma présence devant vous est un miracle : j'ai survécu au 7 octobre, j'ai survécu à un bombardement et à l'opération risquée de mon sauvetage", a t elle poursuivi, avant de conclure : "Mon petit ami Avinatan Or est toujours à Gaza, comme 109 otages. Ils doivent être libérés avant qu'il ne soit trop tard."