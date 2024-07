"Nous appelons le Hamas à cesser de fournir des prétextes aux crimes de l'occupation", écrit la présidence palestinienne

Après la frappe israélienne sur Khan Younès samedi, la présidence palestinienne a publié une déclaration pour le moins inhabituelle, accusant le Hamas de "partager la responsabilité de la poursuite des meurtres de Palestiniens à Gaza" avec Israël.

"Israël n'a pas besoin de raisons pour commettre ses crimes, mais en même temps, il profite de tout prétexte qu'il trouve pour les justifier au motif qu'il se défend", est-il écrit.

"Nous considérons l'indifférence du Hamas face au besoin d'unité nationale et sa fourniture de prétextes gratuits à l'État occupant comme source de responsabilité légale, morale et politique de la poursuite de la guerre à Gaza et de toutes les souffrances, destructions et meurtres qu'elle cause à notre peuple".

AP Photo/Khalil Hamra

L'organisation terroriste a répondu sèchement quelques heures plus tard "condamner les commentaires de la présidence palestinienne" : 'À un moment où le sang palestinien coule abondamment... les déclarations de la présidence de l'Autorité palestinienne absolvent l'occupation de la responsabilité de ces crimes, mettent sur un pied d'égalité la victime et le bourreau, donnent une justification à l'armée d'occupation et à ses crimes contre notre peuple, et tiennent la résistance responsable de ces massacres. Nous appelons au retrait de ces déclarations malheureuses.'"