"Nous avons la capacité de frapper n'importe où au Moyen-Orient", affirme le chef d'Etat major de Tsahal avant Rosh Hachana

Le chef d'état-major, le lieutenant-général Herzi Halevi, a visité aujourd'hui la base de Tel Nof et a déclaré : "Nous avons la capacité d'atteindre et de frapper n'importe où au Moyen-Orient. Et ceux de nos ennemis qui ne l'ont pas encore compris le comprendront bientôt. Nous savons que la fête n'est pas complète sans les otages. Nous sommes déterminés à continuer à tout faire pour les ramener, et nous pleurons les soldats tombés au combat."

Halevi a également déclaré : "L'Iran a lancé hier environ 200 missiles vers l'État d'Israël. L'Iran a attaqué des zones civiles et mis en danger la vie de nombreux citoyens. Grâce à un comportement civique approprié et à une défense de qualité, les dégâts sont relativement minimes. Nous allons riposter, nous savons localiser des cibles importantes, nous savons frapper avec précision et puissance."

"Je suis arrivé à la base aérienne de Tel Nof avant le début de la fête. La base fonctionne à plein régime, elle n'a pas cessé de fonctionner un seul instant et continue de mener des attaques partout où c'est nécessaire. Nous avons la capacité d'atteindre et de frapper n'importe où au Moyen-Orient. Et ceux de nos ennemis qui ne l'ont pas encore compris le comprendront bientôt."

"À la veille de la fête, Tsahal combat et attaque sur tous les fronts. Les soldats de Tsahal célébreront la fête à Gaza, au Liban, en Judée et Samarie et sur toutes les frontières, avec des forces renforcées et en état d'alerte maximale. Nous combattons, et nous savons que cette fête ne sera pas complète sans les otages. Nous sommes déterminés à continuer à tout faire pour les ramener."