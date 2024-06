"Nous préparons le terrain pour un pouvoir alternatif au Hamas à Gaza", déclare Yoav Gallant

"Nous ne permettrons en aucune manière au Hamas de se maintenir au pouvoir après la guerre", a assuré le ministre de la Défense, à l'issue d'une évaluation de la progression des combats dans le sud de la bande de Gaza. "Nous mettrons en place des alternatives et ferons appel à d'autres forces pour gouverner la bande de Gaza", a-t-il poursuivi.

"L'opération à Rafah progresse en surface et sous terre, les forces se battent avec une grande détermination et détruisent le pipeline d'oxygène qui relie la bande de Gaza à l'Egypte. Nous sommes en train d'étrangler le Hamas en le privant de ses capacités à se réarmer et à se renforcer. En même temps que cette importante action militaire, l'establishment de la sécurité prépare une alternative au pouvoir au Hamas. Lorsque nous isolons des zones, nous en expulsons les membres du Hamas et y introduisons d'autres forces afin de permettre, à terme, à un autre gouvernement de voir le jour", a détaillé le ministre.

"Ces deux opérations - d'une part une opération militaire et d'autre part la possibilité d'un changement de gouvernement, conduiront à la réalisation de deux des objectifs de cette guerre - le renversement du régime et de la puissance militaire du Hamas et le retour des personnes kidnappées. À aucun moment, nous n'accepterons le maintien du Hamas au pouvoir à Gaza", a-t-il conclu.