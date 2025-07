"Nous risquons des représailles si Israël se retire de Rafah", affirme Yasser Abu Shabab

Articles recommandés -

Yasser Abu Shabab, chef d’une milice bédouine opposée au Hamas à Gaza, met en garde contre des représailles si Israël décide de se retirer du passage de Rafah. Dans une interview accordée dimanche au Sunday Times, ce leader tribal, qui affirme avoir été un simple ouvrier du bâtiment avant la guerre, dément catégoriquement les accusations de collaboration avec Israël.

"Le Hamas accuse ses opposants d’être des traîtres ou des criminels. Je ne suis ni l’un ni l’autre", explique Abu Shabab, qui insiste sur son rôle de Palestinien engagé pour le bien de son peuple. Face aux critiques de responsables humanitaires de l’ONU accusant son groupe de détourner l’aide humanitaire, il se défend vigoureusement. Selon lui, c’est la corruption du Hamas qui prive les habitants de Gaza des secours essentiels. "Nous avons voulu créer une zone sûre pour notre peuple, un espace sans combats", affirme-t-il.

Issu de la puissante tribu Tarabin, dont les membres sont répartis entre Gaza, l’Égypte, la Jordanie et même le Golfe, Abu Shabab précise que la tribu a mobilisé des fonds pour acheter des produits sur les marchés locaux et les distribuer aux plus démunis. Cette initiative vise à soulager la population alors que le conflit fait rage.

Le chef de milice assure que son groupe pourrait gérer le passage de Rafah, situé à la frontière avec l’Égypte, mais conditionne cela à la défaite des "terroristes" du Hamas. Pour lui, l’avenir de Gaza doit être une terre ouverte vers le monde, notamment l’Égypte, les pays arabes et Israël. Il souligne que plusieurs membres de sa famille vivent en Israël sans discrimination.