"Nous sommes plus proches que jamais d'un accord", affirme Israël Katz

"Il y aura une majorité écrasante au sein du gouvernement en faveur de l'accord sur les otages qui est actuellement sur la table", a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lors de l'audition de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. "Nous sommes plus proches que nous l'ayons jamais été depuis l'accord précédent", a-t-il assuré. "Mieux vaut en parler le moins possible", a ajouté le ministre.

Yonatan Sindel/Flash90

Plus tôt dans la journée, un haut responsable du Hamas sous couvert d'anonymat avait déclaré au média saoudien Asharq : "Nous sommes plus proches que jamais d'un accord d'échange de prisonniers et d'un cessez-le-feu, à condition que Netanyahou n'y fasse pas obstruction". Le Hamas et d'autres groupes terroristes de Gaza ont proposé une "position progressive et très flexible", acceptant une fin progressive de la guerre et un retrait graduel de Tsahal selon un calendrier convenu mutuellement, avec des garanties de médiateurs internationaux pour "mettre fin à l'agression et protéger le peuple palestinien", a ajouté ce responsable.

Il a également affirmé que le Hamas ne reviendrait pas sur ses exigences concernant la fin de la guerre, le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, le retour des personnes déplacées et la conclusion d'un "accord d'échange de prisonniers dans la dignité". Selon lui, les médiateurs ont conseillé de ne pas discuter publiquement des détails de l'accord afin de "garantir son succès et d'éviter de donner à Netanyahou une excuse pour s'y soustraire".

Les groupes terroristes sont prêts à conclure un accord d'échange d'otages contre prisonniers palestiniens détenus en Israël et de cessez-le-feu, "mais le problème réside dans la force d'occupation", a déclaré une autre source au fait des négociations au média saoudien. "L'administration américaine et le président élu Donald Trump veulent un accord au plus tôt, peut-être même avant la fin de l'année ou avant l'investiture de Trump, le 20 janvier".

IDF spokesperson's unit

Le média libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a quant à lui rapporté que les médiateurs ont confirmé que les deux parties étaient "prêtes comme jamais" à conclure un accord, mais que les pourparlers étaient au point mort. Des responsables égyptiens ont déclaré au média que les récentes activités de Tsahal dans la bande de Gaza sont motivées par les efforts de Donald Trump pour faire pression en faveur d'un accord de cessez-le-feu. Selon eux, les activités de l'armée israélienne à Gaza constituent un effort pour obtenir davantage de concessions de la part des terroristes palestiniens, telles que la "liberté de mouvement" pour les troupes de Tsahal au cours de la période qui suivra la mise en œuvre de l'accord. Jeudi, des médiateurs arabes ont déclaré au Wall Street Journal que le Hamas avait accepté de céder à deux des principales exigences d'Israël en vue d'un accord de cessez-le-feu.