Nouvelle initiative américaine pour un cessez-le-feu, "liant Gaza et le Liban"

L'agence de presse Reuters rapporte que les États-Unis mènent actuellement une "nouvelle initiative" visant à mettre fin aux combats à Gaza et au Liban. Selon Reuters, six sources impliquées dans le projet ont indiqué qu'elle cherche à établir un lien entre la guerre contre le Hezbollah au Liban et celle contre le Hamas à Gaza.

Selon trois de ces sources, l'accord pourrait éventuellement inclure la libération d'otages de Gaza. Elles ont noté que c'est la première fois que les États-Unis lient officiellement Gaza et le Liban dans leurs efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre (même si depuis des mois, les États-Unis espéraient qu'un accord à Gaza ferait également avancer un arrangement dans le nord).

Une source libanaise et une autre source familière du Hezbollah ont noté que l'organisation terroriste libanaise - qui pose comme condition préalable à tout accord dans le nord la fin de la guerre à Gaza - est "ouverte à tout arrangement" concernant Gaza et le Liban.

Haim Zach / GPO

Il a également été rapporté que les détails de la nouvelle initiative américaine sont actuellement en cours de "peaufinage" lors de discussions en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Trois responsables israéliens se sont montrés prudents, déclarant à Reuters que, même si les États-Unis et la France travaillent à faire avancer des propositions de cessez-le-feu, aucun progrès significatif n'a été réalisé jusqu'à présent.

Netanyahou a donné le feu vert pour des pourparlers avec les États-Unis

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné son accord pour des discussions avec les États-Unis concernant la possibilité d'un arrêt temporaire au Liban pour des négociations sur un cessez-le-feu.

Plus tôt, le porte-parole de Netanyahu pour la presse étrangère, David Mansour, a déclaré que bien qu'Israël préfère une solution diplomatique qui permettrait le retour en toute sécurité des résidents du nord dans leurs foyers, ces efforts sont en réalité en cours depuis près d'un an sans succès.