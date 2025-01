Ofer Calderon, Keith Siegel et Yarden Bibas sont les otages qui seront libérés samedi par le Hamas

Au lendemain de la libération de Gadi Moses, Agam Berger, Arbel Yehud et cinq citoyens thaïlandais, Israël a reçu vendredi la liste des otages qui seront libérés samedi dans le cadre de la quatrième étape de l'accord sur les otages. La liste comprend les noms d'Ofer Calderon, Keith Siegel et Yarden Bibas, tous vivants, que l'organisation terroriste libérera après 484 jours en enfer. Pour rappel, selon l'accord, 18 hommes devraient être libérés dans les semaines à venir.

Ofer Calderon, 54 ans, de Nir Oz

Il a été enlevé a son domicile du kibboutz Nir Oz avec ses deux enfants, Sahar et Erez, qui ont été libérés lors de l'accord en novembre 2023. Ofer a déjà célébré deux anniversaires en captivité, le deuxième il y a peu de temps. A noter qu'il possède également la nationalité française, tout comme Ohad Yahalomi, toujours otage à Gaza.

Courtesy of the family

Keith Siegel, 64 ans, de Kfar Aza

Il a été enlevé avec sa femme, Aviva, de leur domicile de Kfar Aza. Aviva a été libérée dans le cadre de la troisième phase de l'accord en novembre 2023, et à son retour, elle a rapporté que Keith avait été blessé par les terroristes et n'avait pas reçu de soins médicaux appropriés. Israël estimait au départ que Siegel, qui détient la citoyenneté américaine, serait libéré à l'étape précédente en compagnie d'Arbel Yehoud et Agam Berger. Gadi Moses, âgé de 80 ans, a finalement été libéré à sa place.

Courtesy of the family

Yarden Bibas, 35 ans, de Nir Oz

Il a été enlevé de son domicile du kibboutz Nir Oz avec sa femme, Shiri, et ses deux fils Ariel, 4 ans, et Kfir, à peine 8 mois à l'époque. Après plusieurs mois de captivité, le Hamas a publié une vidéo de Yarden, après lui avoir fait croire que sa femme et ses enfants avaient été tués en captivité à Gaza. Israël ne sait toujours pas à ce jour le sort de Kfir, 2 ans, Ariel, 5 ans, et de leur mère Shiri, 33 ans.