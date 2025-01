ONU : l'Iran rejette les accusations de soutien aux Houthis émises par Israël

L'ambassadeur iranien aux Nations Unies a envoyé mercredi soir une lettre au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, critiquant vivement l'ambassadeur israélien Danny Danon, après ses propos accusant le régime des mollahs de soutenir les Houthis. Cette lettre fait suite à une session du Conseil de sécurité consacrée aux attaques des Houthis contre Israël, au cours de laquelle il a été affirmé que l'Iran était profondément impliqué dans les affaires du Yémen.

"L'Iran rejette fermement les fausses accusations concernant son implication au Yémen. Ces affirmations sans fondement visent à détourner l'attention des crimes commis par le régime sioniste. Ces accusations font partie de la campagne de propagande israélienne visant à justifier des actions agressives et à déstabiliser la région. Nous condamnons fermement la tentative flagrante de l'ambassadeur israélien d'induire en erreur la communauté internationale", a écrit l'ambassadeur iranien.

AP Photo/Osamah Abdulrahman

"Je ne suis pas surpris que le représentant iranien soit mis sous pression par notre dénonciation de la machine terroriste iranienne opérant au Yémen. L'Iran est le dernier endroit où l'on peut prêcher la moralité, c'est un régime qui finance, arme et dirige des organisations terroristes qui enflamment le Moyen-Orient", a quant à lui réagi Danny Danon après la publication de la lettre. "Nous ne nous laisserons pas intimider par les menaces et ne resterons pas silencieux face aux manœuvres et aux mensonges iraniens. Alors que l'Iran sème le chaos et exploite des groupes terroristes à sa solde, nous continuerons à défendre nos citoyens et à faire face à toute menace avec détermination et force", a-t-il martelé.