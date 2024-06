Otages à Gaza : des Israéliennes déguisées avaient arpenté le marché local pour obtenir des informations

Près d'une semaine après l'audacieuse opération de sauvetage d'otages menée par les forces spéciales israéliennes dans la bande de Gaza, de nouveaux détails émergent sur les coulisses de cette mission à haut risque. Baptisée "Opération Arnon" en hommage au commandant Arnon Zamora, tué lors de l'assaut, elle a permis de libérer quatre Israéliens détenus par le Hamas depuis plusieurs mois.

Selon une enquête du Jewish Chronicle relayée par Ynet, les préparatifs de cette opération complexe ont commencé près d'un mois avant son déclenchement le 8 juin. Dès le 12 mai, le renseignement israélien a réussi à localiser les otages dans le camp de réfugiés surpeuplé de Nuseirat, au cœur de la bande de Gaza. Une véritable course contre la montre s'est alors engagée pour confirmer leur position exacte.

Un commando de 28 membres de l'unité d'élite de la police israélienne, le Yamam, s'est entraîné sans relâche sur des répliques grandeur nature des deux bâtiments cibles

Pendant 19 jours, des agents des unités spéciales infiltrés parmi la population locale ont collecté des informations précieuses, se fondant dans le décor du camp de Nuseirat. Déguisés en civils, certains logeaient dans un appartement loué à proximité d'un bâtiment où était détenue Noa Argamani, l'une des otages. D'autres, dont des femmes en hijab, arpentaient le marché, se plaignant en arabe des conditions de vie à Gaza. Leur but : déterminer dans quelles pièces étaient retenus les quatre captifs, répartis dans deux immeubles distants de 800 mètres.

Fort de ce renseignement crucial, un commando de 28 membres de l'unité d'élite de la police israélienne, le Yamam, s'est entraîné sans relâche sur des répliques grandeur nature des deux bâtiments cibles, spécialement construites pour l'occasion. Le 8 juin à 11h précises, divisés en deux équipes et transportés dans des camions banalisés pour préserver l'effet de surprise, ils ont lancé l'assaut simultanément sur les deux sites.

En quelques minutes, Noa Argamani a été libérée et évacuée saine et sauve par hélicoptère. Mais dans le second bâtiment, les forces spéciales se sont heurtées à une résistance féroce d'une trentaine de terroristes du Hamas, lourdement armés. Retranchés dans l'appartement du Dr Ahmad Al-Jamal, un médecin proche du Hamas, et de son fils Abdullah, journaliste pour Al-Jazeera, ils ont ouvert le feu avec des mitrailleuses, lancé des grenades et des roquettes RPG sur les soldats israéliens.

Dans la fusillade, le commandant Arnon Zamora a été mortellement touché. Malgré ce revers tragique, ses hommes ont poursuivi le combat, éliminant un à un les terroristes. Protégés par leurs camarades au cœur des combats, les trois otages ont dû se réfugier dans la salle de bain, l'extraction par les issues prévues étant impossible sous le feu nourri.

Après de longues minutes d'échanges de tirs à bout portant, alors que des renforts du Hamas affluaient depuis des tunnels souterrains, les commandos du Yamam sont parvenus à exfiltrer les ex-captifs, tout en emportant le corps de leur chef. La manœuvre a été rendue possible grâce à l'intervention de centaines de soldats israéliens déployés dans le camp et à des frappes aériennes ciblées à quelques mètres seulement des troupes au sol, isolant la zone de combat.

Au total, l'opération aurait fait 104 morts et blessés palestiniens selon l'armée israélienne, et jusqu'à 274 morts d'après le Hamas. Tsahal assure qu'il s'agissait uniquement de terroristes et de civils armés qui ont ouvert le feu sur ses forces. Des bilans impossibles à vérifier de source indépendante.