Otages à Gaza : Israël présente une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Hamas

Selon deux responsables israéliens cités par Axios, Israël a soumis au Hamas une proposition actualisée pour la libération d'une partie des 100 otages encore détenus à Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu. Cette initiative intervient dans un contexte diplomatique marqué par l'élimination du leader du Hamas Yahya Sinwar et une trêve obtenue au Liban. Le cadre actualisé a été finalisé lors d'une réunion dimanche, présidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en présence de ministres de haut rang et des chefs des services de sécurité israéliens. Les éléments clés de la proposition ont été transmis aux responsables du renseignement égyptien, qui les ont ensuite relayés aux représentants du Hamas lors de pourparlers au Caire lundi et mardi.

La proposition prévoit notamment un cessez-le-feu de 42 à 60 jours et la libération de tous les otages femmes encore en vie, des hommes de plus de 50 ans et des personnes dans un état médical critique. En contrepartie, Israël se dit prêt à libérer des centaines de prisonniers palestiniens, y compris ceux purgeant des peines à perpétuité pour meurtre d'Israéliens.

"Les vies des otages sont en danger", a déclaré un conseiller de Trump à Axios. "Trump souhaite qu'un tel accord soit mis en œuvre le plus rapidement possible et sans délai avant le 20 janvier."

L'Égypte joue désormais le rôle de médiateur principal dans ces négociations, bien que le Qatar reste impliqué dans une moindre mesure. Steve Witkoff, futur envoyé de Trump au Moyen-Orient, a rencontré fin novembre les Premiers ministres du Qatar et d'Israël dans le cadre de ces efforts diplomatiques.

La semaine dernière, le Hamas a publié une déclaration officielle exprimant son intérêt pour un accord mettant fin à la guerre, tout en maintenant ses exigences d'un arrêt total des combats et d'un retrait complet des forces israéliennes de Gaza. La position du mouvement terroriste concernant cette nouvelle proposition israélienne reste pour l'instant incertaine.