Otages du Hamas : le rapport israélien sur les tortures remis à l'ONU

Le ministère israélien de la Santé a transmis à l'ONU un rapport détaillé sur les conditions de détention des otages libérés de Gaza, documentant de multiples cas d'abus, notamment sexuels, de torture et de privation de nourriture. Le document a été envoyé au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon le rapport, les otages libérés ont subi diverses formes de maltraitance, incluant "des coups, l'isolement, la privation de nourriture et d'eau, le marquage, l'arrachage de cheveux, les agressions sexuelles et le déshabillage forcé". Les victimes n'ont pas reçu de soins médicaux appropriés pour les blessures subies lors de leur enlèvement le 7 octobre, entraînant des complications nécessitant des interventions chirurgicales supplémentaires.

"Les témoignages choquants des otages libérés dépeignent une réalité sombre : des abus physiques, des tourments psychologiques et des conditions déshumanisantes ont été infligés à des innocents pendant plus de cinquante jours atroces", a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué.

Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar-Siman-Tov, souligne que "ce rapport crucial met en évidence l'urgence de libérer immédiatement tous les otages." Les ex-otages ont perdu en moyenne 10 à 17% de leur poids corporel, ce chiffre atteignant 18% chez certains enfants.

Le Dr Hagar Mizrahi, responsable de la direction médicale du ministère, ajoute : "L'état physique et mental grave des otages libérés offre au monde un aperçu des atrocités horribles commises par le Hamas."

Le rapport note également que la plupart des otages libérés ont découvert à leur retour que leurs familles avaient été tuées par les terroristes du Hamas et leurs maisons détruites, les privant ainsi de soutien pendant leur convalescence. Les études à long terme sur les prisonniers de guerre israéliens indiquent que de nombreux otages libérés présentent un risque élevé de stress post-traumatique retardé, nécessitant un traitement pendant des années après leur libération.