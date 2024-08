Otages : le "sommet de la dernière chance" s'ouvre ce jeudi à Doha

Doha accueille ce jeudi un "sommet de la dernière chance" pour négocier un accord de libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Cette rencontre cruciale, qui survient 314 jours après le déclenchement du conflit, sera présidée par le directeur de la CIA, William Burns. La délégation israélienne sera menée par David Barnea, chef du Mossad, et inclura notamment le général Nitzan Alon, en charge des prisonniers et disparus pour Tsahal, ainsi qu'Ofir Fleck, conseiller du Premier ministre.

Le Hamas maintient une position ambigue, affirmant qu'aucun de ses représentants ne sera présent à ce sommet, mais que ceux-ci se trouveront dans la capitale qatarie, de sorte qu'ils pourront être informés du cours des discussions. Abbas Kamel, chef du renseignement égyptien, prendra également part à la réunion.

L'objectif de ce sommet est de faire aboutir les discussions sur les points les plus controversés d'un accord, à savoir la libération des otages en échange de la libération de terroristes, le transfert des Gazaouis vers le nord de la bande de Gaza, le contrôle de l'axe de Philadelphie et la cessation des combats.

Ce sommet intervient dans un contexte de tensions extrêmes, alors que les familles des otages intensifient la pression sur le gouvernement pour obtenir la libération de leurs proches, insistant sur le fait que leurs jours sont comptés. Des manifestations ont lieu ce jeudi à Tel Aviv et Jérusalem.

On sait par ailleurs que l'administration Biden, soucieuse d'obtenir une victoire diplomatique qui aurait un effet positif sur la campagne de Kamala Harris, multiplie également les pressions sur Israël et le Hamas pour qu'un accord soit conclu. L'autre enjeu, et pas des moindres, de ces négociations, est d'éviter une attaque iranienne contre Israël, Téhéran ayant laissé entendre qu'il pourrait suspendre sa riposte consécutive à l'assassinat d'Ismail Haniyeh en cas d'accord de cessez-le-feu à Gaza.