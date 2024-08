Otages : Les États-Unis affirment que les négociations continuent de progresser

La Maison Blanche indique que les équipes continuent de travailler sur les "détails précis" de l'accord, tandis que la télévision israélienne rapporte que les négociateurs ne discuteront pas de la présence de Tsahal à la frontière entre l'Égypte et Gaza, ni du corridor de Netzarim avant la fin des pourparlers.

Les négociations au Caire pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur les otages continuent de progresser, a déclaré John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, ajoutant que les discussions se poursuivront au "niveau des groupes de travail" pendant les prochains jours pour régler des questions spécifiques.

Lors d'un briefing virtuel avec des journalistes, Kirby a rejeté les suggestions selon lesquelles les pourparlers entre Israël et le Hamas, menés par des médiateurs, auraient échoué, affirmant au contraire qu'ils étaient "constructifs". "Les pourparlers ont en fait progressé à un point où ils ont estimé que la prochaine étape logique était de faire travailler des groupes à des niveaux inférieurs pour résoudre ces détails plus précis", a déclaré Kirby. "Nous nous attendons à ce que ces discussions de groupes de travail aient lieu au moins au cours des prochains jours, mais qu'elles durent plus longtemps ou se terminent plus tôt dépendra vraiment de ceux qui sont dans la salle."

Brett McGurk, le principal conseiller de Joe Biden pour le Moyen-Orient à la Maison Blanche, qui a participé aux pourparlers, quittera bientôt Le Caire après être resté un jour de plus pour lancer les discussions des groupes de travail, a indiqué Kirby. L'une des questions qui seront abordées par les groupes de travail sera l'échange d'otages détenus par le Hamas et de prisonniers palestiniens incarcérés par Israël, a précisé Kirby.