Otages/négociations : le cabinet de sécurité israélien vote pour le maintien de Tsahal à la frontière entre Gaza et l'Egypte

Le cabinet de sécurité a voté massivement hier soir en faveur de la position du Premier ministre Benjamin Netanyahou, soutenant le maintien des troupes israéliennes dans le corridor de Philadelphie dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et de libération d'otages encore en négociation, selon un haut responsable du bureau du Premier ministre.

Il a été demandé aux principaux ministres d'approuver une série de cartes élaborées par Tsahal, montrant comment Israël prévoit de maintenir sa présence militaire dans cette bande étroite de 14 km, le long de la frontière égypto-gazaoui. Ces cartes ont déjà été adoptées par les États-Unis, affirme le responsable, faisant apparemment référence à la proposition de compromis soumise plus tôt ce mois-ci par l'administration Biden.

Netanyahou a fait du déploiement continu de Tsahal dans le corridor de Philadelphie une nouvelle exigence dans les négociations sur les otages le mois dernier, insistant sur son caractère essentiel pour empêcher la poursuite de la contrebande d'armes, qui permettrait la résurgence du Hamas après la guerre.

Lors de la réunion du cabinet de sécurité d'hier soir, huit ministres ont voté en faveur de la position de Netanyahu concernant le corridor de Philadelphie, tandis que seul le ministre de la Défense Yoav Gallant a voté contre, reflétant la volonté de l'establishment sécuritaire d'avoir plus de flexibilité sur cette question, craignant que la position de Netanyahu ne prolonge davantage les pourparlers, mettant en danger la vie des otages.

Au cours de la réunion, Netanyahou a déclaré aux ministres que le Hamas avait pu mener son assaut du 7 octobre parce qu'Israël n'avait pas le contrôle du corridor de Philadelphie, selon le haut responsable israélien dans une déclaration aux journalistes.

Netanyahou a souligné qu'en gardant le contrôle du corridor, Israël empêchera une nouvelle attaque de cette nature, puisque le Hamas ne pourra pas se réarmer.

Il a également soutenu que cette position rendra en fait un accord sur les otages plus probable, car le Hamas verra qu'il n'a pas d'autre choix que de faire des compromis sur cette question, tout comme il l'a fait en renonçant à sa demande de fin permanente de la guerre.

Lors de la réunion du cabinet de sécurité d'hier soir, Netanyahu s'en est pris à l'establishment de la défense, affirmant qu'ils avaient eu tort de soutenir le retrait d'Israël de Gaza en 2005, le retrait du Liban en 2000 et les accords d'Oslo des années 1990.

"Les responsables de la sécurité affirmaient qu'ils sauraient comment gérer la première roquette (de Gaza), mais cela ne s'est pas produit après que le Hamas a commencé à faire pleuvoir le feu sur Israël," a déclaré Netanyahu aux ministres, selon la déclaration d'un responsable de son bureau. Le Hamas lançait déjà des roquettes sur Israël avant le Désengagement.

"Les responsables de la sécurité pensaient également qu'ils sauraient gérer le retrait du Liban et, avant cela, l'importation d'éléments terroristes en Judée et Samarie (Cisjordanie) dans le cadre des accords d'Oslo. Ces estimations se sont également révélées erronées," a déclaré Netanyahou aux ministres.

Par ailleurs, lors de la réunion d'hier soir, le cabinet de sécurité a pris connaissance des résultats préliminaires d'un examen de Tsahal qui a révélé que la plupart des otages qui ne sont plus en vie ont été tués au cours des six premiers mois de la guerre, plus près de l'assaut du 7 octobre et non ces derniers mois, selon le responsable israélien.