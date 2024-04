Otages ou Rafah : Netanyahou pris en étau entre Smotrich et Gantz

Le Hamas devrait donner demain au Caire sa réponse à la nouvelle proposition égyptienne d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu. Dans ce contexte, les tensions s'intensifient au sein du gouvernement israélien, avec des ultimatums lancés tant par le camp modéré que par l'aile droite. Les désaccords portent notamment sur l'offre égyptienne et la possibilité de reporter l'opération militaire à Rafah.

Benny Gantz, président du parti Unité nationale, a souligné l'importance de l'entrée à Rafah dans la lutte contre le Hamas, tout en insistant sur l'urgence encore plus grande de ramener les captifs israéliens, qu'il juge "abandonnés par le gouvernement du 7/10". Bien qu'opposé à la fin de la guerre, Gantz a posé un ultimatum : si un accord responsable, soutenu par tout l'appareil sécuritaire et n'impliquant pas la fin du conflit, est trouvé pour le retour des captifs mais que les ministres ayant mené le gouvernement le 7/10 s'y opposent, alors "ce gouvernement n'aura pas le droit de continuer d'exister et de mener la bataille".

Peu avant, le ministre des Finances Betsalel Smotrich s'était fermement opposé à l'annulation de l'opération à Rafah, lançant son propre ultimatum : "Accepter l'accord égyptien est une capitulation humiliante (...) Si vous décidez de hisser le drapeau blanc et d'annuler immédiatement l'ordre d'occuper Rafah afin de compléter la mission de destruction du Hamas (...) et de ramener tous nos frères et sœurs captifs chez eux, votre gouvernement n'aura aucune raison d'être".

Chaim Goldberg/Flash90

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a rappelé un de ses tweets du 30 janvier : "Accord irresponsable = dissolution du gouvernement".

Suite aux propos de Smotrich, Inav Tsangaukar, mère du captif Matan, a lancé : "Netanyahou, votre gouvernement qui a abandonné les captifs doit les ramener à la maison (...) Vous avez échoué dans votre leadership, avancez maintenant un accord et ramenez nos proches à la maison".

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a écrit : "Ce gouvernement doit choisir - ramener les captifs vivants, ou Ben Gvir et Smotrich. Les relations avec les Américains ou Ben Gvir et Smotrich. L'accord saoudien ou Ben Gvir et Smotrich. La sécurité d'Israël ou Ben Gvir et Smotrich". Le président d'Israel Beytenou, Avigdor Liberman, a attaqué Smotrich et Gantz sur Twitter : "Je suggère à tous les politiciens de comprendre l'importance du moment, de faire une pause et de se taire".