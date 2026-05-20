Panique dans une école de Kiryat Shmona après une alerte au drone

Des scènes de panique ont été filmées mercredi matin dans l’école Hamaginim de Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, après le déclenchement de sirènes d’alerte dans la ville et les localités voisines.

L’alerte avait été activée en raison d’un soupçon d’infiltration de drone dans la région. Ce n’est que plus tard que les équipes éducatives et les habitants ont appris qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

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Au moment des sirènes, les enfants étaient vêtus de blanc pour une cérémonie de Shavouot prévue dans l’établissement. Comme ils se trouvaient loin d’un espace protégé, ils ont été contraints de se disperser rapidement et de s’abriter sous les tables de leurs classes.

Certains élèves ont crié de peur, d’autres ont éclaté en sanglots, tandis que les parents présents et le personnel de l’école tentaient de les calmer.