Paris se prépare à ouvrir officiellement ses jeux olympiques

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'ouvrent ce vendredi 26 juillet avec une cérémonie d'ouverture qui promet d'être "spectaculaire et novatrice". Pour la première fois dans l'histoire des JO, la cérémonie se déroulera hors d'un stade, le long de la Seine.

La parade fluviale, élément central de la cérémonie, s'étendra sur 6 km, du pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro. Environ 7 000 athlètes défileront sur 85 embarcations, offrant un spectacle unique à quelque 326 000 spectateurs privilégiés.

Sous la direction artistique de Thomas Jolly, la cérémonie promet d'être un véritable show de 3h45, mêlant danse, musique et théâtre. Plus de 3 000 artistes se produiront sur les rives et les ponts de la Seine, dans des costumes spécialement conçus pour l'occasion.

Ludovic Marin

La retransmission de l'événement sera d'une ampleur sans précédent, avec plus de 100 systèmes de caméras déployés et 80 écrans géants installés le long du parcours. Les organisateurs parlent de "la plus grande production jamais réalisée" pour un tel événement. Le spectacle, divisé en 12 tableaux artistiques, vise à présenter une image moderne et diverse de la France, tout en rendant hommage aux monuments emblématiques de Paris. La bande-son, créée par Victor Le Masne, promet un mélange éclectique de genres musicaux, reflétant la richesse culturelle du pays.

Alors que le soleil se couchera sur Paris, la cérémonie se transformera progressivement en un spectacle de lumières, orchestré par Thomas Deschandon, connu pour son travail sur la comédie musicale Starmania.