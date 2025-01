Père de Daniella Galboa : "Elle a demandé pardon pour nous avoir fait attendre"

Ran Galboa, le père de Daniella, ex-otage libérée après 477 jours de captivité à Gaza, a partagé mercredi dans un entretien accordé à Reuters les émotions qui submergent sa famille depuis les retrouvailles avec sa fille. "Je suis heureux qu'elle soit là et nous allons l'envelopper de l'amour qui lui a tant manqué", a-t-il déclaré, le visage illuminé par un large sourire. Le moment des retrouvailles a été particulièrement émouvant, mais aussi révélateur de la force de caractère de la jeune femme. "La première chose qui lui importait était de nous dire qu'elle était désolée de nous avoir fait attendre si longtemps. Nous lui avons dit : 'Mais de quoi parles-tu ?'. C'est fou qu'elle soit là-bas dans cet enfer, et la seule chose qui l'inquiétait lors de notre première rencontre, c'est que nous nous soyons inquiétés pour elle et qu'elle en soit désolée", raconte son père avec émotion.

Concernant sa libération, qui s'est déroulée aux côtés de Karina Ariev, Liri Albag et Naama Levy sur la place Palestine à Gaza, Galboa révèle : "Elles devaient faire un discours en arabe, mais quand ils ont vu qu'elles sortaient si fortes, qu'elles levaient les bras et que Daniella leur faisait le V de la victoire, ils ont compris à qui ils avaient affaire - de vraies lionnes. Cela a bouleversé leurs plans."

Durant sa captivité, Daniella a trouvé la force de soutenir ses compagnes d'infortune : "Elle chantait pour les filles qui étaient avec elle et cela la rendait plus forte." La présence de son amie Karina a été cruciale : "Elle a été capturée avec Karina, et elles sont restées ensemble tout ce temps, se soutenant mutuellement. C'est principalement ce qui l'a aidée à tenir, être avec quelqu'un de proche."

Les otages ont été déplacées dans plusieurs endroits, en surface comme dans des tunnels. "Elle nous a surpris, elle est revenue en bonne forme. Tant mentalement que physiquement, elle se sent vraiment très bien. Elles ont mangé, il y a eu des périodes plus difficiles, d'autres meilleures", précise son père.

Galboa conclut en remerciant leurs soutiens internationaux : "Tant de gens nous ont soutenus pendant cette période. Nous étions aux États-Unis, à Londres, et en Israël. En tant que pays, nous continuerons à nous battre pour les otages qui sont encore là-bas."