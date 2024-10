Plan Hochstein : Le Hezbollah rejette l'extension du mandat de la FINUL au nord du Litani

Le plan américain présenté au président du Parlement et au Premier ministre libanais comprend une modification significative de la résolution 1701, selon des informations révélées ce mardi par le journal Al-Akhbar, proche du Hezbollah. Selon Ibrahim Al-Amin, rédacteur en chef d'Al-Akhbar et considéré comme le porte-parole officieux du Hezbollah, l'organisation rejette catégoriquement les propositions d'Amos Hochstein, l'envoyé américain. Cette position a été clairement communiquée lors des rencontres avec le président du Parlement libanais Nabih Berri et le Premier ministre Najib Mikati.

Le plan Hochstein prévoit plusieurs changements majeurs, notamment le déploiement des forces de la FINUL jusqu'à dix kilomètres au nord du fleuve Litani, l'installation de postes d'observation le long de la frontière syro-libanaise, et une surveillance accrue des ports de la côte libanaise.

Durant ses entretiens à Beyrouth, Hochstein a souligné que "selon l'évaluation américaine, le Liban n'est pas en position de dicter les conditions d'un cessez-le-feu". Il a également rencontré le commandant de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, candidat potentiel à la présidence du pays mais contesté par le Hezbollah.

Le plan propose de modifier le préambule de la résolution 1701 pour y inclure l'objectif d'empêcher toute présence armée près de la frontière israélienne. Il prévoit également une augmentation significative des effectifs de la FINUL et de l'armée libanaise dans le sud, ainsi que l'autorisation pour la FINUL d'utiliser des drones et de mener des inspections surprises.

Le Hezbollah, par la voix d'Al-Amin, maintient qu'il "n'est pas nécessaire de modifier la résolution 1701" et s'oppose à l'extension du mandat de la FINUL, au contrôle de la frontière syro-libanaise et des ports, ainsi qu'à la supervision américaine et britannique de la mise en œuvre de la nouvelle résolution.