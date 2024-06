Plus d'un tiers des otages encore aux mains du Hamas sont désormais morts. Selon un décompte publié par le gouvernement israélien ce mardi, 43 personnes sur les 120 enlevées le 7 octobre se trouvant toujours à Gaza ne sont plus en vie. Ces conclusions ont été tirées sur la base de diverses sources d'information, notamment des renseignements, des vidéos de surveillance ou des analyses médico-légales. Des responsables israéliens ont toutefois laissé entendre que le nombre d'otages décédés pourrait être en réalité bien plus important. La mort de quatre otages supplémentaires a été annoncée par Tsahal lundi soir.

Les pressions de la rue mais aussi de la scène internationale se multiplient sur le gouvernement israélien pour qu'il conclue un accord débouchant sur la libération des personnes enlevées. Une nouvelle proposition d'accord - la sixième depuis décembre - a été mise sur la table par Washington, avec la collaboration de Jérusalem. Si le Hamas a indiqué qu'il considérait celle-ci "positivement", l'accord pourrait capoter en raison de l'opposition des membres d'extrême droite de la coalition au pouvoir en Israël.