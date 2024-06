Plus de 1 800 camions d’aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza la semaine dernière

Au cours de la semaine écoulée, 1 858 camions d'aide humanitaire ont été acheminés dans la bande de Gaza par le passage de Kerem Shalom et celui d'Erez Ouest, a indiqué l’armée israélienne dimanche matin. "L’armée israélienne et le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) ont poursuivi leurs efforts pour faciliter le passage de centaines de camions d'aide humanitaire transportant des vivres, de l'eau, du matériel médical et des abris pour les habitants de Gaza".

Parmi les 1858 camions entrés dans le territoire palestinien, 764 sont entrés par le point de passage de Kerem Shalom en provenance d’Égypte. 312 camions de farine du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été acheminés afin d'approvisionner les boulangeries gérées par l’agence onusienne dans toute la bande de Gaza

Dans le cadre de l'exploitation des infrastructures humanitaires essentielles dans la bande de Gaza, comprenant notamment les hôpitaux et les abris, 13 camions-citernes chargés de plus de 500 000 litres de carburant ont été livrés. 124 camions jordaniens d’aide humanitaire diverse sont par ailleurs compris dans le total de l’aide délivrée à Gaza cette semaine.

"L’armée israélienne poursuivra ses efforts pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, conformément au droit international", a conclu le communiqué de Tsahal.