Polémique autour d'un prix remporté par Associated Press pour une photo d'une victime du 7 octobre

C’est une récompense qui suscite l’indignation. L’agence de presse Associated Press (AP) a en effet remporté le premier prix de la "Team Picture Story of the Year", notamment grâce au cliché montrant le corps à moitié nu de Shani Louk gisant à l’arrière d’un pick-up du Hamas le 7 octobre, après qu’elle ait été brutalisée et kidnappée au festival Nova. Un cliché qui avait fait le tour du monde et soulevé une vive polémique, car il suggérait que son auteur, Ali Mahmoud, qui se trouvait sur place, avait eu connaissance de l'attaque à l'avance.

La catégorie "Team picture story of the year" récompense le travail commun d'une équipe de photographes couvrant un seul sujet ou événement. D'autres photos, principalement attribuées à des photographes de AP, illustrent les dégâts matériels à Gaza, des Palestiniens blessés ou tués, ainsi que des Israéliens en deuil ou fuyant les attaques de roquettes. Tout comme celui de Shani Louk, beaucoup de ces clichés laissent penser que les photographes avaient une connaissance préalable de l'attaque massive lancée sur le sol israélien.

Le mois dernier, les parents de Louk et d'autres victimes du massacre de Nova ont poursuivi l'AP et Reuters pour avoir employé des photojournalistes qui auraient accompagné les terroristes lors de leur attaque. Ils ont affirmé que l’agence de presse avait ignoré les liens étroits entre les photographes et les organisations terroristes. "Nous n'avons vu aucune preuve affirmant que les journalistes indépendants qui ont contribué à notre couverture sont coupables de tels faits", avait répondu l’agence.