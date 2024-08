Pourparlers pour la libération des otages : Washington prépare une proposition de compromis

Les pourparlers pour un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages entre Israël et le Hamas progressent, mais deux questions cruciales restent en suspens. Une délégation israélienne s'est rendue à Doha pour tenter de résoudre ces points de blocage concernant la présence israélienne sur le couloir de Philadelphie et dans le corridor de Netzarim. Malgré des avancées significatives lors de la rencontre au Caire, ces deux sujets ont été repoussés à la fin des négociations, conformément à la stratégie américaine. Les États-Unis envisagent de proposer un compromis basé sur les accords déjà conclus, tout en limitant la durée de ces discussions à quelques jours seulement.

L'objectif américain est de parvenir à un consensus sur la liste des prisonniers à libérer. Cependant, l'optimisme reste modéré parmi les personnes impliquées dans les négociations.

Selon la chaîne saoudienne Al-Sharq, citant des responsables du Hamas, la délégation du groupe terroriste, dirigée par Khalil al-Hayya, a réaffirmé son attachement au document du 2 juillet et son refus de toute présence israélienne sur l'axe Philadelphi et dans le corridor de Netzarim.

Des sources diplomatiques occidentales ont indiqué que les négociations au Caire se concentrent sur la présence militaire israélienne dans le corridor de Netzarim et sur la recherche d'un "mécanisme international" pour superviser le retour des personnes déplacées dans le nord de Gaza pendant le cessez-le-feu de 42 jours.

Pendant ce temps, les familles des otages et d'autres manifestants ont organisé un convoi vers la région entourant Gaza, exigeant la conclusion d'un accord. Ils ont déclaré que "l'opportunité de ramener tout le monde s'éloigne chaque jour qui passe. Il est temps de mettre fin à cet abandon".