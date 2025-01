Premier post de Liri Albag sur les réseaux sociaux depuis sa libération : "Ensemble, nous sommes forts"

"Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien, votre amour et votre aide. Ensemble, nous sommes forts", a écrit vendredi Liri Albag dans son premier post sur les réseaux sociaux depuis sa libération samedi dernier.

S'adressant aux soldats de Tsahal et des forces de sécurité, elle a écrit : "Je tiens à remercier les soldats des Tsahal et des forces de sécurité, qui ont sacrifié leur vie et se sont battus pour nous et pour notre pays ! Il n'y a pas un matin où je n'ai pas prié pour leur bien-être".

IDF Spokesperson

Liri Albag a exprimé sa profonde douleur pour les familles des soldats tombés au combat ou assassinés et a souligné que c'est grâce à leur sacrifice qu'elle a pu être libérée. "Familles des victimes tombées au combat et assassinées, je ressens votre douleur et mon cœur est avec vous. Grâce à ces héros et héroïnes tombés au combat, mon cauchemar est terminé ".

Malgré la joie de rentrer chez elle, Liri a souligné qu'il lui restait un long chemin à parcourir : "J'ai enfin pu retrouver ma famille ! Mais notre combat n'est pas terminé et je ne cesserai pas de me battre tant qu'ils ne seront pas tous (les otages) rentrés chez eux".