Otages : Keith Siegel et Agam Berger devraient être libérés, flou autour d'Arbel Yahud

Sur les 90 otages encore détenus à Gaza, trois devraient être libérés lors de la prochaine phase samedi. Selon NBC News, Keith Siegel, détenteur de la citoyenneté américaine, figurerait parmi eux. Agam Berger, dernière observatrice militaire encore captive, pourrait également être libérée, ses compagnes ayant retrouvé la liberté après 477 jours de captivité. La situation d'Arbel Yahud, dont la libération prévue n'a pas eu lieu, reste incertaine. Le Hamas affirme avoir fourni une "preuve de vie" vidéo, information démentie par le bureau du Premier ministre israélien.

Bring them home now

Le porte-parole de Tsahal, le général Daniel Hagari, a exprimé "une grave inquiétude" concernant Shiri Bibas et ses enfants Kfir et Ariel, toujours captifs. "Nous attendons des certitudes à leur sujet et espérons leur retour rapide", a-t-il déclaré.

Parmi les otages restants figurent dix personnes âgées de plus de 50 ans, dont Shlomo Mansour, 86 ans, le plus âgé des captifs. Neuf otages malades ou blessés sont également détenus, parmi lesquels Yarden Bibas, Sagi Dekel-Chen et Yair Horn.

La famille d'Agam Berger a exprimé son émotion : "Nous remercions le peuple israélien pour son soutien chaleureux. Nous nous réjouissons du retour de nos quatre filles - nous sommes une grande famille ! Nous attendons avec impatience de pouvoir serrer Agam dans nos bras la semaine prochaine."