Publication de lettres de Yahya Sinwar donnant des instructions sur le traitement des otages

Le journal palestinien Al-Quds a publié ce qu'il appelle "le testament de Sinwar envers ses combattants sur le terrain", soit trois documents écrits de la main du chef du Hamas éliminé contenant des instructions sur le traitement des otages. Ces trois lettres ont apparemment été rédigées juste après le 7 octobre.

Le premier document affirme que la vie des personnes enlevées doit être préservée car "elles sont une carte maîtresse" et le moyen de libérer les prisonniers palestiniens. Pour appuyer ses affirmations, Yahya Sinwar mentionne des versets du Coran. La seconde lettre contient des données statistiques sur les otages : hommes, femmes, militaires, civils, jeunes, bédouins, adultes (de plus ou moins de 60 ans). Le document mentionne un total de 72 personnes enlevées.

Le troisième document comprend 11 noms de personnes enlevées et qui ont depuis été libérées lors de l'accord passé entre le Hamas et Israël fin novembre 2023. Parmi les personnes mentionnées figurent Rimon Kirsht, Tami Metzger et Nili Margalit, dont il est indiqué qu'elle est infirmière de profession.