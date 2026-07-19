Quatre mois après avoir été grièvement blessé lors de combats à la frontière libanaise, Bania Smotrich, fils du ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, est devenu père de son deuxième enfant. Son épouse, Tamar, a donné naissance dimanche à un garçon à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem.

La naissance revêt une forte portée symbolique pour la famille : c'est dans ce même établissement que Bania Smotrich avait été hospitalisé après avoir été gravement blessé au combat.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Betsalel Smotrich a exprimé son émotion. « Il y a quelques mois à peine, Bania avait été grièvement blessé au combat et, grâce à Dieu, nous l'avons retrouvé de manière presque miraculeuse », a-t-il écrit. « Aujourd'hui, Revital et moi sommes revenus dans les couloirs de l'hôpital Hadassah Ein Kerem, cette fois pour accueillir notre petit-fils, le fils de nos chers Bania et Tamar. »

Le ministre a également rendu hommage à sa belle-fille et à sa famille : « Tamar, héroïne, ainsi que vos enfants, nous vous aimons et partageons votre immense joie. Am Israel Hai. »