Betsalel Smotrich : « Nous resterons au Liban pendant des années »

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a réaffirmé qu'Israël entendait maintenir durablement sa présence militaire au Liban-Sud, estimant que Tsahal ne se retirera pas tant que le Hezbollah n'aura pas été désarmé.

Dans un entretien accordé à Israel National News, le chef du parti Sionisme religieux a salué l'action des soldats et des commandants de Tsahal, qu'il a qualifiés de « courageux » et « déterminés », estimant qu'ils obtiennent des résultats significatifs en neutralisant les menaces à proximité de la frontière nord.

Betsalel Smotrich a également vivement critiqué l'opposition israélienne, accusée selon lui de nuire à la sécurité du pays en alimentant des polémiques autour des opérations militaires.

« Les soldats de Tsahal combattent avec un immense courage. Ils protègent les habitants du nord et assurent leur sécurité », a déclaré Betsalel Smotrich, rendant également hommage aux militaires tombés au combat et aux blessés.

Le ministre a rejeté les accusations selon lesquelles les pertes de Tsahal seraient liées aux pressions exercées par l'administration américaine. « Nous savons défendre nos intérêts sécuritaires, qu'il s'agisse de ceux des habitants du nord ou de nos soldats », a-t-il assuré.

Appelant à mettre fin à ce qu'il qualifie de « populisme à bas prix », Betsalel Smotrich a dénoncé l'exploitation politique des combats. « Personne ne devrait instrumentaliser cyniquement les soldats pour gagner quelques voix ou quelques "likes" supplémentaires », a-t-il lancé.

Le ministre a ensuite réaffirmé la position du gouvernement israélien concernant le Liban. « Nous resterons là-bas aussi longtemps qu'il le faudra, pendant des années si nécessaire, de Beaufort et au-delà, afin d'empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires et de se réarmer comme il l'a fait au cours des vingt à trente dernières années », a déclaré Betsalel Smotrich.

Selon lui, la doctrine sécuritaire israélienne a profondément évolué depuis deux ans et demi et privilégie désormais une présence militaire durable dans les zones jugées stratégiques.

Évoquant enfin l'Iran, Betsalel Smotrich a affirmé que Tsahal était désormais en mesure d'agir « en dix minutes » après une décision du pouvoir politique, estimant qu'Israël disposait aujourd'hui de capacités de réaction qu'il ne possédait pas auparavant.

Le ministre a appelé l'opposition à soutenir la politique sécuritaire du gouvernement plutôt qu'à en faire un sujet de confrontation politique.