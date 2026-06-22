Dissolution de la Knesset : le compte à rebours est lancé

Les dirigeants des partis de la coalition gouvernementale israélienne doivent se réunir mardi soir afin de décider s'il convient d'accélérer le processus de dissolution de la Knesset. Selon plusieurs estimations, les élections législatives pourraient être avancées au 20 octobre 2026, soit une semaine avant la date initialement prévue.

L'hypothèse d'une dissolution anticipée bénéficie du soutien de plusieurs chefs de partis de la majorité. L'un des principaux objectifs serait d'empêcher l'adoption de plusieurs textes controversés défendus par les partis orthodoxes, dont l'impact politique est jugé potentiellement dommageable pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Parmi les projets de loi concernés figurent notamment l'exemption du service militaire pour les étudiants des yeshivot, la réforme de la cacherout, la loi sur les allocations de garde d'enfants ainsi qu'un texte renforçant le statut de l'étude de la Torah. Une dissolution de la Knesset avant leur adoption mettrait automatiquement fin à leur examen parlementaire.

À l'inverse, d'autres réformes soutenues par la coalition risqueraient également d'être abandonnées, notamment plusieurs volets de la réforme judiciaire, comme la scission des fonctions de procureur général et de conseiller juridique du gouvernement, ainsi que certaines propositions visant à modifier le paysage médiatique israélien.

Le processus de dissolution de la 25e Knesset a officiellement débuté il y a un mois, après l'adoption en lecture préliminaire et en première lecture d'une proposition de loi en ce sens, soutenue par plus de cent députés issus de l'ensemble des groupes parlementaires.

Selon le directeur général par intérim de la Commission électorale centrale, un délai minimal de 83 jours est nécessaire pour organiser un scrutin. Pour tenir des élections le 20 octobre, la Knesset devra donc adopter définitivement sa dissolution au plus tard le 29 juillet prochain.