Raid sur l'hôpital Kamal Adwan à Gaza : Tsahal affirme avoir éliminé 19 terroristes

L'armée israélienne a publié dimanche le bilan de son raid sur l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, faisant état de 19 terroristes tués et aucune victime civile connue, contredisant les affirmations des autorités sanitaires du Hamas qui avaient annoncé 50 morts, dont du personnel hospitalier. Selon le communiqué militaire, sur les 940 Palestiniens contrôlés au checkpoint de l'armée à l'extérieur de l'hôpital, 240 ont été arrêtés comme membres présumés de groupes terroristes. Parmi eux, "au moins 15 ont participé à l'attaque du 7 octobre 2023", précise l'armée. Le directeur de l'hôpital, Hussam Abu Safiya, figure parmi les détenus, soupçonné d'être un membre du Hamas.

"Certains des terroristes se sont fait passer pour du personnel médical et des patients, certains ont tenté de partir sur des civières et dans des ambulances", indique Tsahal. Sur un premier groupe de 21 patients quittant l'hôpital, 13 se sont révélés être des membres présumés d'organisations terroristes.

L'opération, décrite comme "l'une des plus importantes arrestations depuis le début de la guerre", a débuté vendredi matin lorsque la 401e brigade blindée a encerclé l'établissement. Les forces navales d'élite Shayetet 13 ont ensuite mené des "activités précises" à l'intérieur de l'hôpital, découvrant des armes incluant grenades, pistolets et munitions.

Environ 600 civils et 95 patients, soignants et personnel médical ont été évacués vers l'hôpital indonésien voisin. L'armée a précisé avoir fourni carburant, générateurs et équipements médicaux pour assurer la continuité des soins. "Nous n'avons pas tiré directement sur l'hôpital, ni ciblé le personnel médical", affirme Tsahal, qui indique que l'établissement ne sera pas démoli mais restera sous surveillance étroite.