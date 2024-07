Israël-Hamas : les trois phases de l'accord ont été validées par les parties qui s'attaquent maintenant "aux détails"

Un haut responsable américain a déclaré hier soir (mercredi) que "les grandes lignes de l'accord [Israël-Hamas] sont désormais posées" et que "les parties "négocient maintenant les détails de sa mise en œuvre", selon le Washington Post. Des sources officielles ont averti que malgré "un accord sur les bases", la finalisation du deal n'est probablement "pas imminente", puisque "les détails sont complexes et prendront du temps à être élaborés". Selon une source américaine, le Hamas manque de munitions et de fournitures. Il fait également face à une pression croissante de la part des civils palestiniens, qui qui veulent voir la fin de la guerre.

L'accord, décrit hier soir par des responsables américains, confirme une résolution du conflit en trois phases. D'abord, un cessez-le-feu de six semaines, pendant lequel le Hamas libérera 33 otages israéliens : les femmes, les hommes de plus de 50 ans et les blessés. Israël libérera en contrepartie des centaines de Palestiniens de ses prisons et retirera ses troupes des zones densément peuplées vers les frontières de Gaza. L'aide humanitaire affluera, les hôpitaux seront réparés et les équipes commenceront à déblayer les décombres.

Israël et le Hamas ont tous deux marqué leur accord pour un plan de "gouvernement intérimaire" qui commencera à la phase 2, au sein duquel ne seront ni le Hamas ni Israël. La sécurité sera assurée par une force formée par les États-Unis et soutenue par des alliés arabes modérés, issue d'un groupe central d'environ 2 500 partisans de l'Autorité palestinienne à Gaza, qui ont déjà reçu l'aval d'Israël. Le Hamas a déclaré aux médiateurs qu'il était "prêt à renoncer à gouverner Gaza en faveur de cet arrangement temporaire", selon un responsable américain.

À mesure que le calme reviendra à Gaza dans cette phase, le plan de paix prévoit une troisième étape, avec ce que la résolution de l'ONU décrit comme un "programme de reconstruction pluriannuel".

Pour faire pression sur le Hamas, le Qatar a dit aux représentants du groupe qu'ils ne pourraient pas rester à Doha s'ils rejetaient l'accord. L'Égypte a, elle, apporté une aide de "dernière minute" en acceptant une nouvelle proposition américaine pour bloquer les tunnels à la frontière entre l'Égypte et Gaza après le retrait des troupes israéliennes.

Un dernier coup de pouce à la trêve est venu d'Arabie saoudite, puisqu'elle a affirmé être encore prête à "avancer dans la normalisation" des relations avec Israël, si l'accord est mis en place, même sans promesse d'accepter un futur Etat palestinien.