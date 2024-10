Comment la participation du Hezbollah à la guerre en Syrie a aidé le Mossad

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait survécu à trois tentatives d'assassinat pendant la guerre du Liban en 2006. Cependant, il n'a pas survécu à la violente attaque contre le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth vendredi dernier, où il a été tué aux côtés de plusieurs dirigeants du Hezbollah, dont le commandant de la région sud, Ali Karaki. Qu'est-ce qui a changé dans cette guerre par rapport à la précédente ?

Selon le Financial Times, Israël a intensifié ses activités de renseignement après la guerre de 2006, modifiant sa méthode de surveillance des activités du Hezbollah. Des responsables actuels et anciens ont déclaré au journal que la force actuelle d'Israël provient de la profondeur et de la qualité des renseignements sur lesquels le pays s'est appuyé. Après la guerre de 2006, l'Unité 8200 et le renseignement militaire israélien ont collecté une énorme quantité d'informations sur le Hezbollah. Une ancienne officière du renseignement militaire israélien a expliqué que cela nécessitait un changement fondamental dans la perception du Hezbollah.

L'implication du Hezbollah dans la guerre civile syrienne à partir de 2012 a offert à Israël de nouvelles opportunités

Le retrait israélien de la zone de sécurité en 2000, considéré comme une victoire par le Hezbollah, s'est également accompagné d'une perte importante de capacité de collecte de renseignements. En compensation, le renseignement militaire "Aman" a élargi sa conception du Hezbollah au-delà de la seule branche militaire, englobant ses ambitions politiques et ses relations croissantes avec l'Iran et le régime de Bachar al-Assad en Syrie.

L'implication du Hezbollah dans la guerre civile syrienne à partir de 2012 a offert à Israël de nouvelles opportunités. Les services de renseignement israéliens ont pu dresser un "tableau de renseignement" détaillé sur l'organisation et ses membres.

La guerre en Syrie a également généré une mine de données, dont la plupart étaient accessibles au public, au profit des services de renseignement israéliens et de leurs algorithmes. Les "affiches de martyrs" des combattants du Hezbollah tués en Syrie en faisaient partie, car elles regorgeaient de petits détails.

Un ancien haut responsable politique libanais à Beyrouth a déclaré que l'infiltration du Hezbollah par les services de renseignement israéliens ou américains était "le prix de leur soutien à Assad". Il a ajouté : "Ils ont dû se dévoiler en Syrie", où le groupe secret a soudainement dû maintenir des contacts et échanger des informations avec les services de renseignement syriens corrompus ou les services de renseignement russes, qui étaient sous surveillance constante des Américains.