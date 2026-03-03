Réouverture anticipée de l’aéroport Ben Gourion pour rapatrier les Israéliens bloqués à l’étranger

L’aéroport international Ben Gourion rouvrira dès jeudi matin, avec plusieurs jours d’avance sur le calendrier initialement prévu. L’annonce a été faite mardi soir par la ministre des Transports, Miri Regev, lors d’une conférence de presse.

Cette décision intervient dans un contexte de relative accalmie des tirs de missiles iraniens. Elle vise à accélérer le rapatriement de milliers d’Israéliens restés bloqués à l’étranger depuis le début du conflit. Jusqu’à présent, les retours s’effectuaient principalement via les aéroports de Taba et de Charm el-Cheikh, en Égypte et par voie terrestre.

L’opération de rapatriement, baptisée « Les Ailes du Lion », prévoit une réouverture graduelle de l’espace aérien dans la nuit de mercredi à jeudi, sous réserve de l’évolution de la situation sécuritaire.

Les autorités ont détaillé un dispositif strict destiné à limiter la présence des appareils au sol. Les passagers débarqueront rapidement — contrôle des passeports, récupération des bagages et sortie accélérée du terminal — afin de réduire au maximum le temps d’exposition. Les avions devraient ensuite redécoller à vide, sans embarquer de passagers au départ, pour fluidifier l’opération et minimiser les risques.

Selon Sharon Kedmi, présidente de l’Autorité de l’aviation civile, la reprise se fera avec prudence : un avion monocouloir par heure — soit environ 200 passagers — sera autorisé durant les premières 24 heures. Si les conditions le permettent, la cadence sera portée à deux avions par heure.

L’aéroport fonctionnera 24 heures sur 24. À terme, il pourrait accueillir jusqu’à 9 000 passagers par jour. « Si tout se déroule comme prévu, nous estimons pouvoir rapatrier l’ensemble des passagers dans un délai d’environ dix jours », a indiqué la responsable.

La réouverture anticipée de Ben Gourion marque une étape clé dans la gestion logistique du conflit, alors que les autorités cherchent à rétablir progressivement les liaisons aériennes tout en maintenant un haut niveau de vigilance sécuritaire.