Révélations sur l'opération d'élimination d'Ismaïl Haniyeh par le Mossad à Téhéran

Le complexe ultra sécurisé des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) qui héberge les hauts dirigeants du régime et leurs invités les plus importants au cœur de Téhéran, est devenu le théâtre de l'une des opérations de renseignement les plus complexes de l'histoire d'Israël. "L'élimination de Haniyeh se situe même à un niveau supérieur à l'opération des bipeurs. Nous avons pénétré au cœur et dans les entrailles de l'installation iranienne la plus sécurisée", a raconté à N12 Benny Sabti, chercheur sur l'Iran à l'Institut d'études de sécurité nationale.

Pendant de nombreuses années, Ismail Haniyeh n'était pas considéré comme une cible principale d'élimination. "Il était plus une figure symbolique, une personnalité publique et politique", a expliqué Tamir Hayman, ancien chef du renseignement militaire, à la chaîne israélienne. "Lors de chaque cycle de combat, sa maison était détruite, mais les cibles d'Israël étaient les figures militaires : Yahya Sinwar et Mohammed Deif."

Mais le massacre du 7 octobre a tout changé avec des preuves accablantes découvertes dans des documents saisis dans des tunnels de Gaza fin janvier. "Une coordination militaire profonde entre le Hamas à Gaza et Ismail Haniyeh apparaît clairement", rapporte le journaliste et écrivain Ronen Bergman. "Cet homme a joué un rôle important dans les opérations militaires du Hamas en général, et dans les préparatifs du 7 octobre en particulier." Peu après le massacre, les renseignements israéliens ont établi une longue liste de cibles à éliminer dont Haniyeh occupait le haut, selon lui.

AP Photo/Adel Hana, File

Le défi pour les planificateurs de l'élimination était énorme, Haniyeh, qui résidait à Doha, la capitale du Qatar, se déplaçant principalement entre Istanbul, Moscou et Téhéran. Son élimination au Qatar a été immédiatement écartée par crainte de compromettre les efforts de médiation pour la libération des otages. "Istanbul, la colère d'Erdogan aurait eu des conséquences très graves. Moscou, Poutine n'aurait certainement pas été très content", a expliqué Bergman. "Ce qui laisse Téhéran."

Les planificateurs ont identifié un schéma régulier dans les visites de Haniyeh à Téhéran où il se rendait régulièrement et occupait toujours la même chambre au complexe des CGRI. L'opération a alors été planifiée jusqu'au moindre détail et une charge explosive placée à l'avance dans la chambre de Haniyeh. Mais au dernier moment, tout a failli échouer à cause d'une panne de climatisation dans la chambre, obligeant le chef du Hamas à la quitter. "Il y avait la crainte que sa chambre soit changée pour une autre", a confié une source sécuritaire à N12. "Finalement, ils ont réussi à la réparer la climatisation, il est retourné dans sa chambre jusqu'à ce qu'il monte au ciel."

Cette élimination ciblée au cœur de Téhéran a semé une panique sans précédent dans les hautes sphères iraniennes. La question qui trouble encore aujourd'hui les dirigeants iraniens est de savoir qui a aidé le Mossad dans cette opération. "Au final, il y avait une bombe dans la chambre. Quelqu'un l'a introduite, quelqu'un l'a guidée, quelqu'un l'a cachée. Ils vont certainement essayer de remonter cette piste", selon Bergman. Une opération de cette envergure n'aurait pu être réalisée sans une aide de l'intérieur, ont estimé les sources de N12.

Cette opération au cœur du régime des mollahs témoigne de capacités opérationnelles exceptionnelles des renseignements israéliens et envoie un message clair après le 7 octobre : il n'y a pas d'endroit sûr pour les planificateurs et les exécutants du massacre, même au cœur de Téhéran.