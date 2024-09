Révélations sur les conditions de détention extrêmes des otages israéliens exécutés à Gaza

De nouvelles informations sur les conditions de détention des six otages israéliens exécutés dans un tunnel à Gaza ont été révélées par l'armée israélienne (Tsahal). Le porte-parole de Tsahal a présenté aux familles les résultats préliminaires de l'enquête, dressant un tableau sombre de la captivité des otages. Selon les informations rapportées par la chaîne israélienne N12, les otages auraient été tués environ 24 heures avant l'arrivée des forces israéliennes. Ils étaient détenus dans un petit tunnel étroit, sans ventilation adéquate, où ils avaient du mal à se tenir debout et à respirer.

Les conditions sanitaires étaient déplorables : "Il n'y avait ni toilettes ni douches dans le tunnel. Les otages se lavaient avec l'eau des bouteilles qu'ils utilisaient pour boire", indique le rapport. L'alimentation était extrêmement limitée, principalement composée de barres protéinées. Eden Yerushalmi aurait perdu beaucoup de poids, ne pesant plus que 36 kg avant son exécution.

Malgré ces conditions inhumaines, les otages ont survécu 330 jours avant d'être assassinés par les militants du Hamas, qui craignaient apparemment une opération de sauvetage imminente. Des preuves suggèrent que certains otages se sont défendus lors de l'exécution. "Plusieurs des six auraient tenté de se défendre et auraient lutté contre ceux qui leur ont tiré dessus", rapporte Channel 12. Des preuves médico-légales suggèrent que "Hersh, Ori, Alex et Almog ont défendu Eden et Carmel", ajoute Channel 13.

Le tunnel où les corps ont été découverts se trouvait à un kilomètre de celui où l'otage Farhan Qadi avait été libéré, à une profondeur de 20 mètres. L'armée israélienne n'avait pas de renseignements précis sur leur localisation ces derniers mois, ce qui explique la progression lente et progressive des opérations à Rafah.

Les corps ont été retrouvés avec des signes de tir à la tête et à d'autres endroits, montrant des signes évidents de négligence systématique. L'identification des corps a été confirmée par la police et le rabbinat à 4 heures du matin, après leur extraction du tunnel. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la semaine dernière : "Ils les ont abattus de sang-froid. Ils les ont criblés de balles... Ils leur ont tiré dans le dos de la tête."

L'armée israélienne estime que les otages ont été tués un jour ou deux avant la découverte du tunnel le 31 août. Une autopsie initiale réalisée le 1er septembre a révélé qu'ils avaient été abattus à bout portant deux à trois jours plus tôt.

Une famille, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à N12 : "Ils ont tout fait pour survivre dans des conditions impossibles... et à la fin, le Hamas les a assassinés... Leur seule demande était que le gouvernement les sauve, et le gouvernement a échoué dans sa mission."

Dans le tunnel, les enquêteurs ont également trouvé un générateur, une petite lampe torche qui ne fonctionnait pas toujours, un jeu d'échecs, des ustensiles d'écriture et des cahiers. Ces derniers ont été récupérés par les forces de sécurité et seront remis aux familles.