Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher, ex-otages du Hamas, ont retrouvé la liberté

Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher ont retrouvé la liberté ce dimanche après plus de 15 mois de détention par le Hamas. Les trois otages, enlevées lors de l'attaque du 7 octobre 2023, ont d'abord été remises à une délégation de la Croix-Rouge dans la ville de Gaza City, avant d'être transférées aux forces de Tsahal en territoire gazaoui. Quelques minutes plus tard, elles se trouvaient en territoire israélien, où elles ont rejoint des points de tranfert mis en place par l'armée israélienne en prévision de leur retour. Les trois jeunes femmes ont pu y retrouver leurs parents, avant de subir de premiers examens médicaux.

Selon des témoins, leur libération s'est déroulée sous les clameurs d'une foule palestinienne rassemblée au point de transfert entre les représentants du Hamas et les véhicules de la Croix-Rouge.

En contrepartie de cette libération, plusieurs dizaines de détenus palestiniens doivent être relâchés par Israël, principalement en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Face aux risques de débordements lors des célébrations attendues, l'armée israélienne a annoncé un renforcement de sa présence dans ces zones.