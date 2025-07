Ron Dermer met en garde contre les illusions d’un cessez-le-feu temporaire avec le Hamas

Articles recommandés -

Invité du podcast de l’analyste américain Dan Senor, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a exprimé de vives réserves quant à l'idée de conclure un cessez-le-feu avec le Hamas, dans le seul but de libérer les otages, quitte à reprendre les combats plus tard.

"Beaucoup disent : récupérez les otages, mettez fin à la guerre, et si le Hamas viole l’accord, vous reprendrez le combat pour en finir avec lui", a résumé Senor. Une logique que Dermer rejette catégoriquement, jugeant qu’elle ne tient pas compte de la réalité stratégique ni des risques pour Israël.

Selon lui, si Tsahal se retire de Gaza dans le cadre d’un cessez-le-feu, cela permettrait au Hamas de se réarmer en toute discrétion. "Vous croyez qu’on va repérer une livraison d’armes, et qu’on va tout de suite mobiliser nos réservistes pour retourner combattre à Gaza ? Et que la communauté internationale va simplement l’accepter ?", a-t-il lancé.

Le ministre a rappelé la réaction internationale à l’attaque du 7 octobre, au cours de laquelle 1 200 Israéliens ont été tués, des femmes violées et des enfants massacrés. "Où était le soutien international après le 7 octobre ? Il a duré deux, trois, quatre semaines au maximum. Et maintenant on croit qu’on pourra revenir à Gaza plus tard sans en payer le prix ?"

Dermer estime que le Hamas pourrait jouer la carte de la patience et éviter toute provocation directe pendant des années, le temps de reconstruire ses capacités militaires. "Et le jour où on devra revenir, on recommencera tout depuis zéro, avec le risque de perdre 200, voire 400 soldats supplémentaires ? Est-ce que ça a du sens ? Ce sont des décisions que le Premier ministre doit prendre en pesant chaque vie."

À travers cet échange, Ron Dermer a voulu souligner l’illusion dangereuse d’un cessez-le-feu temporaire avec une organisation comme le Hamas, qu’il considère comme stratégiquement habile et cynique. Pour lui, la fin durable du conflit passe par une victoire militaire claire, et non par des trêves précaires.