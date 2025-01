Russie : le Hamas promet la libération "saine et sauve" de l'otage Sacha Tropanov

L'ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, a déclaré mardi à l'agence de presse RIA Novosti que "le Hamas a donné à Moscou une promesse de fer selon laquelle le citoyen russe Alex Tropanov sera libéré de captivité sain et sauf". Tropanov figure sur la liste des otages qui doivent être libérés. Cette déclaration intervient cinq jours après que le ministère russe des Affaires étrangères a rapporté des discussions entre des hauts responsables russes et les dirigeants du Hamas Moussa Abu Marzouk et Khaled Meshaal, au cours desquelles Moscou a exigé "d'accorder la priorité à la libération" de Tropanov.

Âgé de 29 ans, Tropanov est détenu depuis 473 jours par le Jihad islamique. Il a été enlevé du kibboutz Nir Oz avec sa mère Elena, sa grand-mère Irina et sa compagne Sapir Cohen, qui ont été libérées lors du premier accord après 54 jours de captivité. Son père Vitaly a été assassiné le 7 octobre à Nir Oz.

Il y a environ deux mois, le Jihad islamique a publié une vidéo montrant Tropanov s'adressant au président du parti Shas, Aryeh Deri, suppliant : "Ne nous laissez pas mourir à Gaza". Suite à cette publication, la Russie avait appelé à la libération de tous les otages "immédiatement et sans conditions".

L'engagement du Hamas envers la Russie concernant Tropanov représente un développement significatif dans les efforts diplomatiques pour sa libération, bien que le jeune homme soit détenu par le Jihad islamique et non par le Hamas lui-même.