Salve de roquettes depuis le Liban vers le centre d'Israël : trois blessés modérés

Quelques heures après que Tsahal a lancé des opérations terrestres ciblées dans le sud du Liban, des tirs isolés ont été identifiés vers le centre d'Israël et la Judée-Samarie. L'armée a indiqué que "certains ont été interceptés". Un impact a également eu lieu près de l'échangeur Eyal, l'autoroute 6 a été fermée. Des débris d'interception ont été localisés à Kfar Saba et Ramat Hasharon.

MADA

Selon Tsahal, entre trois et cinq tirs ont été identifiés, dont certains ont été interceptés. Un homme d'environ 50 ans a été modérément blessé par un éclat qui a touché sa tête sur la route 444. L'état du blessé de 50 ans, un chauffeur de bus, a été décrit comme modéré et il a été évacué vers l'hôpital Beilinson à Petah Tikva. Sur place, un blessé léger a également été identifié suite à un freinage d'urgence, et un autre blessé léger est un policier qui a aidé sur les lieux.

Des incendies et des impacts ont été rapportés sur d'autres sites dans le centre. Le maire de Kfar Saba, Rafi Saar, a déclaré que des chutes de débris d'interception ont été identifiées à trois endroits.