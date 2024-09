SAMEDI ROUGE, témoignages et analyses autour du 7 octobre. Parution du livre de Daniel Haïk

"Samedi Rouge" est le fruit d'un partenariat inédit entre i24NEWS et les Éditions de l'Archipel, sorti ces jours-ci en librairie. Un livre de témoignages et d'analyses autour de la terrible journée du 7 octobre. Un livre fort avec les témoignages recueillis à l'antenne par le présentateur-vedette du Prime, Jean-Charles Banoun. Pour accompagner ces témoignages, Daniel Haïk s'est penché plus spécifiquement sur un travail de contextualisation et de perspectives. Nous l'avons interrogé.

Daniel Haïk, comment ce livre a-t-il vu le jour ?

Daniel Haïk : Ce sont les Éditions de l'Archipel, avec en particulier notre confrère et ami Michaël Darmon, qui sont à l'origine du projet. Deux ou trois jours après le 7 octobre, j'ai été sollicité par Michaël pour relater ce qui s'était passé durant cette horrible journée. J'ai refusé. J'étais, d'abord, entièrement mobilisé par mon travail d'analyste sur i24NEWS. Mais surtout, j'étais sous le choc, incapable de poser par écrit la moindre réflexion. Vers la fin de l'année 2023, Michaël Darmon est revenu à la charge. Et m'a proposé d'écrire un livre de témoignages à paraître autour du premier anniversaire. Cette fois j'ai accepté.

Et j'ai tout de suite proposé au président de la chaîne Frank Melloul, d'utiliser les témoignages recueillis, chaque soir, par Jean Charles Banoun comme base de données des témoignages. Il a accepté et a donc initié ce partenariat inédit avec Les Éditions de l'Archipel. Pour ma part, je n'ai posé qu'une seule condition à l'Archipel : que je puisse "envelopper" ces témoignages d'une contextualisation de l'événement du 7 octobre et de perspectives pour l'État d'Israël après le drame. Il me paraissait indispensable de marquer ce premier anniversaire en essayant de comprendre ce qui nous est arrivé et surtout comment aller de l'avant et tirer les principaux enseignements de ce drame sans précédent.

Les témoignages sont bouleversants...

Daniel Haïk : Je dois rendre ici hommage à Jean-Charles Banoun et à l'équipe du Prime qui inclut des "bookeuses" talentueuses. Quasiment chaque soir, Jean Charles a reçu à l'antenne des rescapés de l'horreur du 7 octobre dans les kibboutzim, des soldats qui ont combattu ce jour-là, des proches d'otages, des témoins des exactions du Hamas. Il a toujours su poser les questions avec tact mais avec précision, avec clairvoyance. Et ces témoignages doivent rester un monument télévisuel du souvenir.

Ensemble, nous avons dû sélectionner les plus marquants, les plus poignants comme celui d'Irit Lahav, cette militante de la paix de Nir Oz qui a eu la vie sauve en se barricadant dans sa chambre blindée grâce à un tuyau d'aspirateur Dyson ; celui du jeune combattant parachutiste Yosh Ellia qui a combattu comme un lion à Beeri et qui a vu son compagnon d'arme Valentin Ghnassia tomber à ses côtés.

Il y a également les témoignages de Sabine Tassa et Hadas Kalderon, deux franco-israéliennes. Sabine a perdu ce jour-là son fils Or et son mari Guil. Le mari d'Hadas et deux enfants ont été kidnappés. Les deux enfants ont été libérés après 52 jours de détention à Gaza. Ofer Kalderon y est toujours. Et puis il y a le témoignage effroyable de Yossi Landau, le responsable de Zaka dans le sud, qui avait déjà tout vu et qui a dû identifier plusieurs centaines de corps de victimes. Terrible.

Revenons à la contextualisation. Vous posez clairement la question : comment Israël s'est laissé surprendre ?

Daniel Haïk : Pour le comprendre en détail, il faut bien entendu lire le livre. Mais je rappelle que la haine d'Israël dans cette région ne date pas d'hier. Elle remonte au premier assassinat d'un Israélien en avril 1956, par des Égyptiens de Gaza. Il s'appelait Roï Rothberg de Na'hal Oz et déjà alors il avait été mutilé par ses agresseurs. Je dresse dans le livre un parallèle frappant entre l'insouciance des services de renseignements avant le 7 octobre 23 et la même nonchalance de ces mêmes services 50 ans auparavant à la veille de la guerre de Kippour. Ces services ont péché par arrogance. Ils ont minimisé l'importance du Hamas. Tsahal et l'échelon politique ont cru que le Hamas était dissuadé par des opérations comme celle de Bordure protectrice en 2014, que la retenue était un axiome. Et cela alors que Sinwar n'a jamais caché ses intentions de pénétrer en Israël et d'y commettre des massacres. C'est incroyable mais malheureusement vrai. Et puis il y a bien sûr les 9 mois de divisions et de clivages au sein de la société israélienne autour de la réforme judiciaire, qui ont conduit le Hamas à penser que nous étions affaiblis et donc vulnérables.

Nous avons été inconscients et irresponsables de nous disputer comme nous l'avons fait autour de la réforme judiciaire.

Justement dans la partie qui suit les témoignages, vous vantez les mérites de la société israélienne qui, encore choquée par les massacres du 7 octobre, a su s'unir à nouveau

Daniel Haïk : Oui, c'est l'une des leçons que nous devons tirer de ce drame qui nous a frappés il y a un an. Nous sommes souvent divisés. Même aujourd'hui, un an après, ces clivages ressurgissent. Mais je suis persuadé qu'il y a dans notre ADN le gène de l'unité et que celui-ci rejaillit face à une menace existentielle. Nous avons été inconscients et irresponsables de nous disputer comme nous l'avons fait autour de la réforme judiciaire. Nous avons été frappés de cécité au point d'oublier que nos ennemis, ceux qui prônent ouvertement notre destruction, attendaient de saisir l'opportunité pour concrétiser leurs funestes desseins. Mais nous avons su nous ressaisir, nous mobiliser, nous réunir pour leur donner tort.

Vous détaillez plusieurs enjeux importants qu'Israël doit relever pour sortir du traumatisme du 7 octobre. Parmi ces enjeux, vous estimez que Netanyahou doit démissionner...

Daniel Haïk : C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Je considère, et je l'ai dit sur l'antenne de i24NEWS, que Netanyahou, qui a de nombreux mérites dans l'Histoire d'Israël, doit démissionner parce qu'il a une responsabilité ministérielle incontournable dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais je dis aussi que l'ensemble de la classe politique et une bonne partie de l'état-major de Tsahal doivent être remplacés par ceux qui, depuis le 7 octobre, se sont distingués dans leur altruisme et dans leur leadership. Nous souffrons d'une classe politique relativement médiocre, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et c'est entre autres la conséquence d'un système de proportionnelle intégrale qui est déficient. Mais je le répète, ce n'est pas l'enjeu le plus important.

Un ami arabe m'a dit après le 7 octobre : "Daniel, comprends une chose. Désormais, pour le monde arabe, il n'y a plus de dissuasion d'Israël."

Alors quels sont les véritables enjeux ?

Daniel Haïk : D'abord, je vous invite à les découvrir dans l'ouvrage ! Il s'agit plus spécifiquement d'enjeux sécuritaires qu'Israël doit relever et qui tournent autour d'un mot : la dissuasion. Un ami arabe m'a dit après le 7 octobre : "Daniel, comprends une chose. Désormais, pour le monde arabe, il n'y a plus de dissuasion d'Israël." Cette dissuasion doit non seulement être restaurée, mais aussi consolidée. Je n'en dis pas plus. Et pour moi, le défi majeur d'Israël aujourd'hui est identitaire. En deux phrases : nos ennemis, le Hamas sunnite au Sud et le Hezbollah chiite au Nord, nous ont prouvé le 7 octobre que le conflit israélo-arabe n'était pas territorial mais religieux. Mais surtout, ils sont en train, en frappant des coups comme celui du 7 octobre, de ramener de plus en plus d'Israéliens vers une identité juive que les pères fondateurs d'Israël considéraient comme dépassée.